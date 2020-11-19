Фото: Александр Авилов, АГН «Москва»

Более 100 общественных пространств проверили на ковид-безопасность в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области. Речь идет о торговых центрах, спортивных комплексах, административных зданиях, терминалах и аэропортах.

— В связи со сложной эпидемиологической обстановкой наши сотрудники проверяют эксплуатируемые объекты на соблюдение санитарных требований. Инспекторы смотрят наличие средств дезинфекции, соблюдение утреннего фильтра работников, организацию социальной дистанции и так далее, — рассказал глава ведомства Артур Гарибян.

В ведомстве уточнили, что общая площадь проверенных объектов составила более 1,7 миллиона квадратных метров, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее ФАН сообщило, что с 23 ноября жители Санкт-Петербурга не смогут посещать ледовые катки на территории торговых центров. Для посещения других катков вводятся дополнительные требования: максимальное количество катающихся не должно превышать 30 человек, а в зоне катания на одного человека должно приходиться не менее 10 квадратных метров.

Nation News уточнил, что в связи с пандемией коронавируса в Бурятии с 16 ноября по 30 ноября включительно приостановлена работа кафе, ресторанов, буфетов, столовых, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания.

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