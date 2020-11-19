Минобороны РФ: Более 1,2 тысячи беженцев вернулись в Степанакерт 19 ноября

Фото: Facebook.com / Минобороны Армении

Свыше 1,2 тысячи беженцев вернулись из Армении в Нагорный Карабах в четверг, 19 ноября. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

По данным военного ведомства на 19 ноября, в Нагорный Карабах с территории Армении вернулись еще 1235 беженцев. Двадцать семь автобусов в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции проследовали из Еревана в Степанакерт, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что российские миротворцы разместятся вдоль линии соприкосновения Карабаха и вдоль Лачинского коридора в рамках трехстороннего договора Москвы, Баку и Еревана, который был согласован с целью прекращения вооруженного конфликта вокруг спорного региона.

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