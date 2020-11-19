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Еще 77 человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Еще 77 человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки

Татьяна Плотникова

Общество

За минувшие сутки в Москве скончались 77 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом рассказали в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

При появлении симптомов ОРВИ следует не заниматься самолечением и вызвать врача, говорится в официальном Telegram-канале оперштаба.

Ранее сообщалось, что в России за минувшие сутки выявлено 23 610 новых случаев коронавируса — это рекордный показатель с начала пандемии. Больше всего случаев COVID-19 выявили в столице, Санкт-Петербурге и Московской области.

При этом скончались 463 человека, выздоровели 25 573 пациента.

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