Еще 77 человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки
За минувшие сутки в Москве скончались 77 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом рассказали в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
При появлении симптомов ОРВИ следует не заниматься самолечением и вызвать врача, говорится в официальном Telegram-канале оперштаба.
Ранее сообщалось, что в России за минувшие сутки выявлено 23 610 новых случаев коронавируса — это рекордный показатель с начала пандемии. Больше всего случаев COVID-19 выявили в столице, Санкт-Петербурге и Московской области.
При этом скончались 463 человека, выздоровели 25 573 пациента.
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