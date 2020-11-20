Финансист рассказал, как сэкономить на ОСАГО

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Директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин рассказал, почему у страховщиков различаются тарифы обязательного страхования автогражданской ответственности, а также объяснил, как сэкономить на покупке полиса ОСАГО.

Как пояснил эксперт, Центробанк устанавливает обязательные рамки, в пределах которых страховые компании могут самостоятельно устанавливать базовый тариф по ОСАГО. При этом в теории разница между тарифами разных компаний может быть двукратной и более.

Однако на практике каждая страховая компания отслеживает ценовую политику конкурентов и стремится удержать свою долю рынка, отметил Бредихин. При этом страховщики не работают себе в убыток, поэтому обычно тарифы различных компаний не отличаются столь существенно.

Следует также учесть, что страховые компании вправе устанавливать собственные коэффициенты при определении тарифа с учетом возраста машины, количества нарушений правил дорожного движения и других параметров.

Чтобы выбрать самый выгодный вариант, специалист рекомендует обратиться сразу в несколько страховых компаний для расчета тарифа и, ознакомившись с их предложениями, выбрать оптимальное, сообщает агентство «Прайм».

Ранее эксперты рассказали, кому придется платить за ОСАГО больше.

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