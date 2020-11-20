ВОЗ отсоветовала применять ремдесивир для лечения коронавируса
Эксперты Всемирной организации здравоохранения не рекомендуют применять препарат ремдесивир для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.
Согласно заявлению группы международных экспертов ВОЗ по разработке руководящих принципов в лечении COVID-19, до сих пор не получены весомые доказательства влияния ремдесивира на скорость выздоровления, а также на снижение потребности в искусственной вентиляции легких.
К таким выводам специалисты пришли на основе анализа результатов четырех международных рандомизированных исследований с участием более семи тысяч пациентов с COVID-19.
В настоящее время ВОЗ исследует ремдесивир как потенциально эффективное средство лечения тяжелобольных COVID-19, но роль препарата в клинической практике пока не определена, сообщает РИА Новости.
Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов оценил эффективность «Арепливира» при лечении коронавирусной инфекции.
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