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ВОЗ отсоветовала применять ремдесивир для лечения коронавируса
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

ВОЗ отсоветовала применять ремдесивир для лечения коронавируса

Татьяна Плотникова

Общество

Эксперты Всемирной организации здравоохранения не рекомендуют применять препарат ремдесивир для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

Согласно заявлению группы международных экспертов ВОЗ по разработке руководящих принципов в лечении COVID-19, до сих пор не получены весомые доказательства влияния ремдесивира на скорость выздоровления, а также на снижение потребности в искусственной вентиляции легких.

К таким выводам специалисты пришли на основе анализа результатов четырех международных рандомизированных исследований с участием более семи тысяч пациентов с COVID-19.

В настоящее время ВОЗ исследует ремдесивир как потенциально эффективное средство лечения тяжелобольных COVID-19, но роль препарата в клинической практике пока не определена, сообщает РИА Новости.

Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов оценил эффективность «Арепливира» при лечении коронавирусной инфекции.

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