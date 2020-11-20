Незаконную пристройку в складском комплексе снесли на северо-западе Москвы

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, улица Свободы, 35с12Б Карта всех событий

Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы добилась демонтажа пристройки, незаконно возведенной на территории складского комплекса в Северо-Западном административном округе столицы.

Нелегальную пристройку во время проверки Госинспекции в СЗАО обнаружили по адресу улица Свободы, дом 35, строение 12Б. Самострой не был включена в общую площадь здания, не стоял на государственном кадастровом учете, право собственности оформлено не было.

Как уточняет руководитель Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, арендаторы земельного участка, предназначенного для эксплуатации производственно-складского здания, использовали пристройку под гараж для грузового транспорта и автомойку.

К настоящему времени самострой демонтирован, складской комплекс используется строго по назначению, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что одну из столичных организаций оштрафовали более чем на 35 миллионов рублей за самострой.

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