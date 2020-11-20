Ветеранам Великой Отечественной войны предложили назначить допвыплаты к Новому году

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Член Общественной палаты Султан Хамзаев выступил с инициативой учредить дополнительную выплату денежных средств ветеранам Великой Отечественной войны в честь приближающегося Нового года.

В письме главе российского правительства Михаилу Мишустину Хамзаев напомнил, что в год празднования 75-летия Победы произошел ряд неприятных событий, прежде всего сопряженных с пандемией коронавирусной инфекции. Из-за нее в регионах страны были предприняты ограничения, затронувшие прежде всего пожилых людей.

В связи с этим общественник предлагает к Новому году выплатить всем ветеранам Великой Отечественной войны по десять тысяч рублей дополнительно к действующим мерам социальной поддержки.

— Считаю, что это будет действенным подспорьем нашим ветеранам для организации их праздничного стола в честь нового 2021 года, — цитирует письмо Хамзаева RT.

Ранее сообщалось, что власти Москвы направили единовременную материальную помощь ветеранам в связи с 79-й годовщиной начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой.

Читайте также: Москва увеличит расходы бюджета на социальную поддержку в 2021 году