Более миллиона цветов высадили на ВДНХ к весне

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

На территории ВДНХ закончилась подготовка к весеннему цветочному сезону 2021 года. Гости выставки смогут увидеть в этот период крокусы, сциллы, гиацинты, мускари, лук, нарциссы и тюльпаны.

Для улучшения качества и структуры почвы специалисты использовали около 520 кубических метров органических удобрений.

Свыше 70 процентов высаженных цветов составляют тюльпаны. На ВДНХ представлены 50 авторских и селекционных сортов. Горожане смогут их увидеть на Центральной аллее, возле арки главного входа, павильона «Рабочий и колхозница», «Москвариума», Дома культуры, Дворца бракосочетания, в Тимирязевском и Рязанском скверах и других местах ВДНХ.

Также предстоящей весной жители столицы увидят тюльпаны в составе композиции «Большая картина полей». Из этих цветов специалисты составили репродукцию картины Василия Кандинского «Малые миры І», передает официальный сайт мэра Москвы.

Более миллиона цветов можно будет наблюдать весной на ВДНХ. На территории выставки растут более 300 видов цветов и свыше 100 разновидностей деревьев.

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