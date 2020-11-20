Дептранс призвал столичных водителей сменить резину после смертельного ДТП
Столичный департамент транспорта призвал водителей сменить резину с летней на зимнюю после смертельной аварии на севере Москвы. ДТП произошло в пятницу, 20 ноября, сообщает Telegram-канал ведомства.
Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате столкновения автомобиля ВАЗ и автобуса на севере столицы. Стало известно, что первый двигался на летней резине, проехал перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с автобусом частного перевозчика Трансавтолиз. Тот ехал без пассажиров в парк.
— Пожалуйста, смените резину, — говорится в сообщении.
Уточняется, что инцидент произошел ночью в 01:50 на пересечении Дмитровского и Коровинского шоссе.
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