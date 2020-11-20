Врач рассказал, как справиться с дискомфортом при ношении маски

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Для того, чтобы справиться с дискомфортом при ношении защитной маски, нужно дышать глубоко и медленно. Об этом сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

Он отметил, что дискомфорт имеет свои психологические причины. Однако люди верят, что в масках действительно сложнее дышать.

— Справиться с этим состоянием помогут дыхательные упражнения, которые приводят его в норму. Нужно просто медленно и глубоко подышать, беспокойство пройдет, — уточнил Тяжельников.

Специалист рассказал, что дискомфорт при ношении маски может возникнуть из-за того, что человек, не наблюдая эмоций собеседника, начинает нервничать. По словам эксперта, люди не получают достаточной информации при общении в масках.

— Поскольку человек не может осознать настоящую причину происходящего, то списывает дискомфорт на маску, — цитирует врача агентство городских новостей «Москва».

Тяжельников уточнил, что не стоит носить маску долго. Ее необходимо часто менять.

— Маску следует надевать тогда, когда есть риск нежелательных контактов в местах скопления людей, в транспорте, магазинах. Если же нужно находиться в таких местах долго, то каждые два часа маску следует менять на новую, — заключил врач.

Ранее ученые Национального госпиталя Дании выяснили, насколько эффективны маски для защиты от COVID-19.

Читайте также: Инфекционист порекомендовал молчать в общественных местах из-за угрозы COVID-19