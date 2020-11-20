Система, регулирующая рабочее время таксиста в Москве, заработает в начале 2021 года

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Система, которая регулирует рабочее время таксиста в столице, заработает в начале следующего года. Об этом в пятницу, 20 ноября, сообщил начальник отдела развития таксомоторных перевозок Департамента транспорта Москвы Сергей Алексюк.

По его словам, система начнет функционировать 20 января 2021 года, передает РИА Новости.

— И система направлена, в первую очередь, на соблюдение режима труда и отдыха водителей и, во вторую очередь, на проверку тех водителей, которые работают в такси, — уточнил Алексюк.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что столичные власти не планируют ограничивать количество такси в городе. По его словам, региональные власти могут ограничивать число такси в городе. В 2021 году в Москве подобная мера не планируется.

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