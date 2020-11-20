Захарова осудила санкции США против российских компаний из-за КНДР

Фото: mid.ru / МИД РФ

США вновь бездоказательно обвиняют Россию в неких «прегрешениях», что не может не вызывать сожаление. Так официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отреагировала на вторичные санкции Вашингтона по КНДР.

Ранее американские власти наложили рестрикции на две базирующиеся в РФ северокорейские компании, включая филиал «Генеральной торговой компании «Чхолсан» (ООО «Чхолсан») и ООО «Мокран» из Санкт-Петербурга. Штаты обвиняют эти предприятия в использовании принудительного труда из Северной Кореи, в том числе и с экспортом средств, которые идут в прибыль Трудовой партии Кореи. При этом под ограничения попали ООО «Зенко» и «Рынардо» — филиалы упомянутых юрлиц, которые уже и так столкнулись с санкциями.

В свою очередь, в российском МИД с негодованием встретили решение США, указав на его необоснованность.

— Как и ранее, доказательств, кроме своих обычных подозрений, американцы не приводят, требуют верить им на слово. Россию же вновь упрекают в «прегрешениях», теперь уже и в нарушении резолюций Совета Безопасности ООН, — говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.

Она подчеркнула, что Москва отвергает инсинуации Вашингтона и осуждает вторичные рестрикции, нарушающие нормы международного права. Более того, действия самих Штатов вызывают не меньше вопросов, о чем, например, говорит возобновление санкционного давления на Иран.

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