В правительстве рассказали о прогнозируемой инфляции в РФ по итогам 2020 года

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Инфляция в России по итогам текущего года будет в районе четырех процентов. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в пятницу, 20 ноября, на форуме «Транспорт России».

— Там плюс-минус какой-то может быть, но не очень существенный... Потому что курс стабилизировался, — передает слова Белоусова РИА Новости.

Стоит отметить, что годовая инфляция в РФ по итогам октября составила 3,99 процента. При этом, согласно официальному прогнозу Министерства экономического развития РФ, инфляция в 2020 году будет в районе 3,8 процента.

В свою очередь, Банк России прогнозирует инфляцию в РФ по итогам года в диапазоне 3,9–4,2 процента.

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