Аналитики предсказали обвал доллара из-за вакцины от коронавируса

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Курс доллара может ожидать резкое падение в следующем году на 20 процентов. Это случится, если мировую торговлю оживят вакцины от COVID-19. Об этом сообщили аналитики Citigroup.

По мнению специалистов, вакцина от коронавируса принесет позитив на развивающиеся рынки, туда придут инвесторы. Это и мягкая политика Федеральной резервной системы (ФРС) Соединенных Штатов повлияют на значительное снижение курса доллара.

Аналитики отметили, что в 2001 году катализатором продолжительного падения курса доллара стало вступление Китая во Всемирную торговую организацию (ВТО). Это повысило объемы мировой торговли.

— Сегодня доллар может повторить путь, который он прошел с начала до середины 2000-х годов, — сообщают аналитики, передает Bloomberg.

В настоящее время отмечается снижение индекса доллара к основным мировым валютам по сравнению с мартовскими пиками. Так, доллар уже потерял 11 процентов по отношению к китайскому юаню, евро, швейцарскому франку, фунту и другим мировым валютам. Также японская йена и казначейские облигации снизились в цене.

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