Курс евро снизился на Мосбирже до 90,86 рубля

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Средневзвешенный курс евро расчетами «завтра» на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи снизился на 64,77 копейки по сравнению с результатом предыдущих торгов. Об этом свидетельствуют данные торгов на 19:00 по московскому времени в понедельник, 16 ноября.

Таким образом курс евро составил 90,86 рубля. В свою очередь, средневзвешенный курс доллара расчетами «завтра» снизился на 70,12 копейки и достиг показателя 76,73 рубля.

Ранее экономист озвучил мрачный прогноз по курсу рубля.

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