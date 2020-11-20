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В эту субботу, 21 ноября, Православная церковь отмечает Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных: Архангелов Гавриила, Рафаила, Уриила, Селафиила, Иегудиила, Варахиила и Иеремиила. В народе этот день прозвали Михайловскими оттепелями.

Приметы в этот день запрещают мыть голову, поскольку вместе с пеной можно «смыть» ум. Кроме того, в этот день нужно избегать тяжелой работы, не выполнять дела в корыстных целях. Приметы гласят, что день идеально подходит для решения семейных проблем. Постарайтесь избежать ругани в эту субботу. По традиции в День архангела Михаила принято принимать гостей или ходить в гости.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Почему нельзя мыть голову 21 ноября

Приметы погоды гласят, что если в этот день солнечно, то зима будет холодной. Если идет мокрый снег. То зима будет дождливой и теплой. Если на дубе много желудей, то зима будет мягкой.

В этот день отмечается Всемирный день телевидения и Всемирный день приветствий. Профессиональный праздник отмечают работники налоговых органов России и российские бухгалтеры.

237 лет назад состоялся первый в истории полет человека на воздушном шаре. В первый полет отправились химик Жан Франсуа Пилатр де Розье вместе со своим другом маркизом Франсуа д'Арландом. 55 лет назад в Москве открылся Детский музыкальный театр, сегодня носящий имя Натальи Ильиничны Сац.

21 ноября родились писатель и философ Вольтер, композитор Ян Френкель, актриса Тамара Носова и певица Бьорк.

Именины отмечают Гавриил, Марфа, Рафаил, Михаил.

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