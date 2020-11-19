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В пятницу, 20 ноября, православные христиане вспоминают мученика Феодота Анкирского, который пострадал за веру во Христа. Кроме того, в этот же день появился лик иконы Божией матери с Младенцем «Взыграние». Чудо произошло в Николо-Угрешском монастыре в 1795 году.

Наши предки верили, что у беременной женщины малыш вырастет здоровым и счастливым, если она ни с кем не ругается, не спорит, ведет благочестивый образ жизни. Все, о чем думает будущая мать в этот день, отразится на ее будущем ребенке. Отмечается, что в этот день матери лучше не есть на ходу, чтобы малыш не вырос беспокойным.

Народный календарь. Как вести себя беременным 20 ноября, чтобы не навредить будущему малышу

Приметы погоды гласили, что если в этот день на дорогах гололед, то холода продлятся долго. Если идет снег, то весной будет половодье.

20 ноября отмечается Всемирный день ребенка и День педиатра.

540 лет назад произошло знаменитое «Стояние на Угре». Это событие положило конец монголо-татарскому игу. Московское государство стало полностью независимым.

В этот день родились патриарх Кирилл, русская поэтесса Зинаида Гиппиус, балерина Майя Плисецкая, актеры Михаил Ульянов, Алексей Баталов.

Именины отмечают Федор, Михаил, Валерий, Федот, Евгений, Елизавета, Алексей, Иларион, Афанасий, Вениамин.

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