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В этот четверг, 19 ноября, Православная церковь вспоминает основателя Спасо-Преображенского Хутынского монастыря Варлаама Хутынского. Святой проживал в XII веке на территории Новгорода. Кроме того, христиане в этот день почитают и память епископа Павла Исповедника.

Считалось, что в этот день нельзя просить и давать деньги в долг, не стоит есть мясо и консервы, считалось, что это чревато болезнью и неприятностями. В этот день нельзя приходить с рыбалки без улова и ни в коем случае не стоит обижать домашних животных. Кроме того в этот день запрещается сквернословить и ходить в грязной одежде.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Что запрещают приметы 19 ноября

Приметы погоды гласили, что если в этот день идет снегопад. то зима будет снежной, если погода безветренная, то скоро похолодает. Если вы увидите плиц, которые купаются в воде, то скоро потеплеет. 19 ноября отмечается Международный мужской день,

Ежегодно 19 ноября в мире отмечается Международный мужской день и Всемирный день философии.

201 год назад открылся музей Прадо в Мадриде.

В этот день родились первый русский ученый-естествоиспытатель мирового значения, поэт Михаил Васильевич Ломоносов, русский мореплаватель Иван Крузенштерн, индийский политик Индира Ганди, дизайнер Кельвин Кляйн, актриса Мег Райан.

Именины отмечают Василий, Клавдия, Александра, Нина, Серафима, Герман, Анатолий, Никита, Виктор.

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