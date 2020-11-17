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Народный календарь. Что нужно сделать 18 ноября, чтобы быть здоровым целый год
Фото: NECHAEVA

Народный календарь. Что нужно сделать 18 ноября, чтобы быть здоровым целый год

Василий Плиткин

Общество

В эту среду, 18 ноября, православная церковь чтит святого Иону. Этот архиепископ Великоновгородский и Псковский известен как игумен Отенской пустыни.

Наши предки верили, что обязательно нужно сходить в баню в этот день, чтобы весь следующий год быть здоровым.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Что нужно сделать 18 ноября, чтобы быть здоровым целый год

Кроме того, в этот день лучше воздержаться от принятия важных решений, подписывать документы, что-то покупать. Считалось, что покупка долго не прослужит. В этот день полезно устроить уборку в доме, это поможет избавиться от негатива.

Приметы погоды гласили, что если на дворе много снега, то и вся зима будет снежной. Если вы увидите на деревьях иней, то зима будет затяжной и холодной. Если небо ясное, а ветер северный, ждите похолодания.

18 ноября в России отмечается День рождения Деда Мороза.

150 лет назад первая официальная линия голубиной почты связала Тур и Париж. 135 лет назад в Германии состоялся заезд первого в мире мотоцикла

В этот день родились певец Михаил Муромов, артист Геннадий Ветров, бывший солист группы «Иванушки International» Олег Яковлев.

Именины отмечают Тимофей, Гавриил, Галактион, Памфил.

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