В Координационном совете белорусской оппозиции опровергли создание новых структур

Фото: pexels.com / Artem Podrez

Каких-либо изменений в работе Координационного совета (КС) белорусской оппозиции не планируется, как и формирования новых структур. Об этом сообщил пресс-секретарь КС Антон Родненков в пятницу, 20 ноября.

Таким образом он прокомментировал появившуюся в Сети информацию о том, что член президиума КС Светлана Алексиевич якобы заявила о том, что оппозиция Белоруссии создала новый Координационный совет, имена членов которого держатся в тайне. Родненков добавил, что журналисты неправильно поняли слова Алексиевич, передает Интерфакс.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации в Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

Читайте также: Лукашенко поручил убрать во дворах Минска «очаги», провоцирующие противостояние в обществе