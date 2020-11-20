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Курс евро снизился на Мосбирже до 90,30 рубля
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Курс евро снизился на Мосбирже до 90,30 рубля

Евгения Звощик

Экономика

Средневзвешенный курс евро расчетами «завтра» на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи снизился на 8,33 копейки по сравнению с результатом предыдущих торгов. Об этом свидетельствуют данные торгов на 19:00 в пятницу, 20 ноября.

Таким образом курс евро составил 90,30 рубля. В свою очередь средневзвешенный курс доллара расчетами «завтра» снизился на 26,36 копейки и достиг показателя 76,08 рубля.

Ранее экономист озвучил мрачный прогноз по курсу рубля.

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