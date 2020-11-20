Курс евро снизился на Мосбирже до 90,30 рубля

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Средневзвешенный курс евро расчетами «завтра» на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи снизился на 8,33 копейки по сравнению с результатом предыдущих торгов. Об этом свидетельствуют данные торгов на 19:00 в пятницу, 20 ноября.

Таким образом курс евро составил 90,30 рубля. В свою очередь средневзвешенный курс доллара расчетами «завтра» снизился на 26,36 копейки и достиг показателя 76,08 рубля.

Ранее экономист озвучил мрачный прогноз по курсу рубля.

Читайте также: Успеть подготовиться к потрясениям: что будет с валютой в РФ в 2021 году