Путин назвал страшную альтернативу трехстороннему соглашению по Карабаху
Пытающиеся затормозить исполнение трехстороннего соглашения между Москвой, Ереваном и Баку по Нагорному Карабаху должны понимать, что альтернатива этому документу — это война. Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин в пятницу, 20 ноября, о время совещания о российской миротворческой миссии в данном регионе.
— И если, не дай бог, это произойдет, то кровь пострадавших будет на их руках. Тех, кто пытается торпедировать эту договоренность, — пояснил глава государства.
Ранее Путин назвал слаженной работу российских миротворцев в Нагорном Карабахе.
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