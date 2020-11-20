Путин назвал страшную альтернативу трехстороннему соглашению по Карабаху

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Пытающиеся затормозить исполнение трехстороннего соглашения между Москвой, Ереваном и Баку по Нагорному Карабаху должны понимать, что альтернатива этому документу — это война. Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин в пятницу, 20 ноября, о время совещания о российской миротворческой миссии в данном регионе.

— И если, не дай бог, это произойдет, то кровь пострадавших будет на их руках. Тех, кто пытается торпедировать эту договоренность, — пояснил глава государства.

Видео: Telegram-канал «RT на русском»

Ранее Путин назвал слаженной работу российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

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