Власти Турции освободили российских туристов от необходимости соблюдать комендантский час

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Иностранные туристы в Турции, в том числе и российские граждане, могут не соблюдать комендантский час. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Турции в пятницу, 20 ноября.

Отмечается, что иностранные туристы могут во время комендантского часа спокойно перемещаться между городами на автомобиле в случае наличия у них документов на бронь транспортного средства.

Также новые ограничительные меры в Турции не коснутся ресторанов внутри гостиниц и на территории отелей — заведения смогут работать в обычном режиме. Помимо этого, будут открыты кафе и рестораны в аэропортах, передает Интерфакс.

Ранее власти Турции ужесточили ограничительные меры из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом. В частности, был введен комендантский час по выходным, закрыты некоторые достопримечательности и кинотеатры, а рестораны и кафе начали работать только на доставку.

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