Столичные рестораны проверят на соблюдение запрета работы в новогоднюю ночь

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

В Москве в новогоднюю ночь проверят рестораны и кафе на соблюдение запрета на работу после 23:00. Об этом заявил первый заместитель руководителя аппарата мэра столицы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По его словам, контроль за выполнением данного требования ведется постоянно, сообщает ТАСС.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин на фоне пандемии ввел ограничения на работу ресторанов, кафе, клубов и баров. Им запрещается обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00. Это не относится к сервисам доставки и торговле навынос. Такие меры призваны прекратить распространение коронавируса в городе.

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