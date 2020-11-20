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ВВП РФ сократился на 3,5 процента по итогам девяти месяцев
Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

ВВП РФ сократился на 3,5 процента по итогам девяти месяцев

Евгения Звощик

Экономика

Снижение валового внутреннего продукта (ВВП) России в январе-сентябре текущего года составило 3,5 процента в годовом выражении. Об этом свидетельствует предварительная оценка Росстата, опубликованная в пятницу, 20 ноября.

Ранее ведомство представило предварительную оценку спада ВВП в третьем квартале — он замедлился до 3,6 процента в годовом выражении с восьми процентов во втором квартале.

Предварительная оценка по сокращению экономики за девять месяцев 2020 года совпала с прогнозом Министерства экономического развития РФ, передает РИА Новости.

Ранее в Росстате сообщили о росте долгов по зарплате в РФ в октябре на 2,3 процента.

Читайте также: В Росстате рассказали об уровне безработицы в России в октябре

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