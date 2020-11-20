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В Росстате рассказали об уровне безработицы в России в октябре
Фото: «Вечерняя Москва»

В Росстате рассказали об уровне безработицы в России в октябре

Евгения Звощик

Общество

Безработица в России в октябре текущего года осталась на уровне сентября и составила 6,3 процента. Соответствующая информация следует из данных Росстата, распространенных в пятницу, 20 ноября.

Отмечается, что в октябре 2020-го, предварительно, 4,7 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные. Уточняется, что при этом число безработных снизилось на 83 тысячи человек по сравнению с прошлым месяцем, передает РИА Новости.

Ранее в Росстате сообщили о росте долгов по зарплате в РФ в октябре на 2,3 процента.

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