Сергей Собянин: Небольшое высвобождение коек наблюдается в больницах Москвы

Фото: twitter.com / Официальный аккаунт Сергея Собянина

В столичных больницах наблюдается небольшое высвобождение коек. Об этом в пятницу, 20 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

— По загрузке коечного фонда мы видим даже небольшое высвобождение коек в наших больницах, что не может не радовать. Хотя сами цифры — они высокие, на высоком уровне находятся, — заявил он.

Сергей Собянин добавил, что нагрузка в поликлиниках увеличилась, однако они работают в штатном режиме.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве в связи с ростом заболеваемости коронавирусом вводятся дополнительные ограничения. Они коснутся студентов вузов и колледжей, бизнеса, работы детских досуговых центров. Ограничения в городе будут действовать два месяца — до 15 января 2021 года.

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