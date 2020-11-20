«Испорченные отношения испортить нельзя»: Путин — о сотрудничестве РФ и США

Фото:kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин прокомментировал отношения между Москвой и Вашингтоном, отвечая на вопрос, не испортила ли российская сторона отношения с США.

— Испорченные отношения уже не испортишь. Они уже испорчены, — заявил Путин в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее Путин заявил, что РФ готова к тесному взаимодействию со всеми заинтересованными странами.

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