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«Испорченные отношения испортить нельзя»: Путин — о сотрудничестве РФ и США
Фото:kremlin.ru / Администрация президента России

«Испорченные отношения испортить нельзя»: Путин — о сотрудничестве РФ и США

Евгения Звощик

Внешняя политика

Президент России Владимир Путин прокомментировал отношения между Москвой и Вашингтоном, отвечая на вопрос, не испортила ли российская сторона отношения с США.

— Испорченные отношения уже не испортишь. Они уже испорчены, — заявил Путин в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее Путин заявил, что РФ готова к тесному взаимодействию со всеми заинтересованными странами.

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