Более 620 тысяч новых случаев COVID-19 зарегистрировали в мире за сутки

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Количество подтвержденных случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции в мире превысило 56,62 миллиона. Так, за последние сутки было выявлено более 620 тысяч зараженных вирусом. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в пятницу, 20 ноября.

Кроме того, известно о смерти более чем 10 тысяч пациентов с подтвержденным результатом анализа на COVID-19. Всего после заражения коронавирусом в мире скончались более 1,3 миллиона человек.

Как сообщается на сайте ВОЗ, наибольшее число инфицированных зафиксировали в США — более 11,4 миллиона. Следом идет Индия (более девяти миллионов) и Бразилия (свыше 5,9 миллиона).

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