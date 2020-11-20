Сергей Собянин: В Москве нет необходимости временного закрытия детских садов

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин не видит необходимости закрывать младшие классы и детские сады, несмотря на сложную ситуацию в этих группах. Об этом он сообщил в пятницу, 20 ноября, в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, ситуация в младших классах достаточно сложная. На данный момент около 2,5 тысячи групп в детских садах и классов находятся на карантине. Это немало, но и не критично для всей системы.

— Конечно, это сложно все организовать, конечно, это проблема. Но, тем не менее, они не таковы, чтобы мы должны были принимать сегодня решение о закрытии детских садов или младших классов, — заявил Сергей Собянин.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве в связи с ростом заболеваемости коронавирусом вводятся дополнительные ограничения. Они коснутся студентов вузов и колледжей, бизнеса, работы детских досуговых центров. Ограничения в городе будут действовать два месяца — до 15 января 2021 года.

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