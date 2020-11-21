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Определены самые популярные у россиян направления для отдыха в Новый год
Фото: pixabay.com

Определены самые популярные у россиян направления для отдыха в Новый год

Юлия Курганова

Туризм

Названы самые популярные у россиян направления для отдыха на новогодние праздники. Данный список составил портал Tvil.ru.

Аналитики отметили, что многие россияне хотят отпраздновать Новый год вне дома, это привело к большому спросу на бронирование жилья. На первом месте рейтинга оказалась Красная поляна в Сочи. Сейчас там уже почти нельзя забронировать жилье — туристы смогут только к кому-нибудь подселиться.

В топ-10 также попали такие направления как Судак, Симферополь, Феодосия, Мисхор, Бахчисарай и Евпаторияв Крыму, а также Банное в Башкирии, Кондопога и Петрозаводск в Карелии.

Отмечается, что большинство россиян планируют провести на отдыхе от двух до шести ночей. Стоимость проживания сильно отличается — где-то она составляет 1,8 тысячи в сутки, а где-то доходит до 18 тысяч рублей в сутки. Самым дешевым по аренде жилья оказался Судак (1,7 тысячи рублей в сутки), а самым дорогим является Кондопога (18 тысяч рублей в сутки), передает РЕН ТВ.

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