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Москва выделит 45,7 миллиарда рублей на льготные и бесплатные лекарства
Фото: pexels.com/freestocks.org

Москва выделит 45,7 миллиарда рублей на льготные и бесплатные лекарства

Виктория Родимкина

Город

Столица в 2021 году планирует выделить 45,7 миллиарда рублей на обеспечение граждан бесплатными либо льготными лекарствами.

Деньги выделят на препараты для пациентов с онкологическими заболеваниями, диабетом и мерцательной аритмией, а также людей, перенесших острый инфаркт миокарда.

В России с каждым годом появляется все больше эффективных препаратов, которые могут уменьшить риск развития инфаркта или инсульта. Среди них — лекарства для проведения гиполипидемической и дезагрегантной терапии, которые можно применять в амбулаторных условиях.

В рамках программы льготного обеспечения эти препараты доступны людям, перенесшим острый инфаркт миокарда, больным с высоким уровнем холестерина в крови и людям с диагнозом «мерцательная аритмия».

Столица на три года раньше перешла на новые стандарты онкологической помощи. Дополнительные средства в размере 15,6 миллиарда рублей позволят обеспечить химиотерапевтическое лечение пациентов с онкологией.

Кроме того, более семи миллиардов рублей предназначены для закупки лекарств, тест-полосок и материалов для инсулиновых помп, в которых нуждаются пациенты с диабетом.

В период пандемии коронавируса москвичам, которые получают социальную поддержку, лекарства будут приносить на дом. Рецепты на них можно будет получить удаленно, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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