Россия обновила рекорд по числу новых случаев COVID-19 за сутки

Фото: permkrai.ru / Сайт губернатора и правительства Пермского края

В России за сутки выявили рекордное число новых случаев коронавируса — 24 822. Об этом сообщил оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Telegram-канале в субботу, 21 ноября.

Среди новых выявленных пациентов с коронавирусом 23,4 процента не имели клинических проявлений болезни. Всего за сутки в России зафиксировали 467 смертей от инфекции, полностью выздоровели — 26 021 человек.

Больше всего пациентов с инфекцией выявили в столице, Санкт-Петербурге и Московской области.

На территории РФ за все время пандемии было выявлено 2 064 748 случаев COVID-19. Всего скончались 35 778 человек, выздоровели — 1 577 435 пациентов.

Ранее сообщалось, что более 7,7 миллиарда рублей будут выделены на оплату отпусков и на выплату компенсаций за неиспользованные отпуска медикам, которые борются с коронавирусной инфекцией.

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