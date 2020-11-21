Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
В Москве выявили 7168 новых случаев коронавируса за сутки
Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

В Москве выявили 7168 новых случаев коронавируса за сутки

Юлия Ямпольская

Здоровье

За последние 24 часа в столице выявили 7168 новых случаев коронавируса. Об этом в субботу, 21 ноября, сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве.

За сутки в городе от коронавируса выздоровели еще 6080 пациентов. Таким образом, количество пациентов, которые выздоровели за все время пандемии в Москве, увеличилось до 400 332.

В Москве выявили 7168 новых случаев коронавируса за суткиФото: Оперштаб Москвы

В России за сутки выявили рекордное число новых случаев коронавируса — 24 822. Среди новых выявленных пациентов с коронавирусом 23,4 процента не имели клинических проявлений болезни. Всего за сутки в России зафиксировали 467 смертей от инфекции, полностью выздоровел — 26 021 человек.

Ранее сообщалось, что результаты ПЦР-тестов на коронавирус, которые москвичи делали в государственных медучреждениях, будут приходить в СМС-сообщениях.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Врач предположил, как долго продлится рост числа инфицированных COVID-19

Москвакоронавирусданные по коронавирусу
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Какого мужчину считать настоящим

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Случай на границе: не торопитесь в гости к чучхе

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Смерть от худобы: казалось бы, при чем тут рыбки

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Миллион оттенков серого

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Здоровая пища для души

Артем Чубар
Артем Чубар

Сами гоним, сами пьем

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Дело Ефремова: как превратить смерть в золото

Все мнения
О проекте