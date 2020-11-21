В Москве выявили 7168 новых случаев коронавируса за сутки

Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

За последние 24 часа в столице выявили 7168 новых случаев коронавируса. Об этом в субботу, 21 ноября, сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве.

За сутки в городе от коронавируса выздоровели еще 6080 пациентов. Таким образом, количество пациентов, которые выздоровели за все время пандемии в Москве, увеличилось до 400 332.

Фото: Оперштаб Москвы

В России за сутки выявили рекордное число новых случаев коронавируса — 24 822. Среди новых выявленных пациентов с коронавирусом 23,4 процента не имели клинических проявлений болезни. Всего за сутки в России зафиксировали 467 смертей от инфекции, полностью выздоровел — 26 021 человек.

Ранее сообщалось, что результаты ПЦР-тестов на коронавирус, которые москвичи делали в государственных медучреждениях, будут приходить в СМС-сообщениях.

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