Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Глубокий взгляд!»: Савичева показала фото новорожденной дочери
Фото: instagram.com/yuliasavicheva

«Глубокий взгляд!»: Савичева показала фото новорожденной дочери

Юлия Ямпольская

Звезды

Певица Юлия Савичева поделилась с подписчиками фотографией с новорожденной дочкой. Соответствующий пост появился на ее странице в социальной сети Instagram.

На снимке исполнительница запечатлена вместе с ребенком. Она нежно прижимает малышку к себе.

Артистка призналась, что как только дочка заплакала, молодая мама запела ей колыбельную, которую девочка слышала, находясь в утробе. Песня ее тут же успокоила.

— Эта фотография сделана уже в моей палате. Я никогда не забуду, как она впервые посмотрела на меня. Это был настолько взрослый, осмысленный и глубокий взгляд! — написала Савичева.

По словам певицы, снимок сделан через несколько часов после рождения малышки.

Исполнительница надеется, что скоро они с супругом смогут полететь в Португалию, где наконец-то обнимут свою дочку, которая уже заждалась маму и папу.

Читайте также: «Бесконечное уничижение»: Савичева откровенно рассказала о борьбе с анорексией

певицадочьЮлия Савичева
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Какого мужчину считать настоящим

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Случай на границе: не торопитесь в гости к чучхе

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Смерть от худобы: казалось бы, при чем тут рыбки

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Миллион оттенков серого

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Здоровая пища для души

Артем Чубар
Артем Чубар

Сами гоним, сами пьем

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Дело Ефремова: как превратить смерть в золото

Все мнения
О проекте