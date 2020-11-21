«Глубокий взгляд!»: Савичева показала фото новорожденной дочери

Фото: instagram.com/yuliasavicheva

Певица Юлия Савичева поделилась с подписчиками фотографией с новорожденной дочкой. Соответствующий пост появился на ее странице в социальной сети Instagram.

На снимке исполнительница запечатлена вместе с ребенком. Она нежно прижимает малышку к себе.

Артистка призналась, что как только дочка заплакала, молодая мама запела ей колыбельную, которую девочка слышала, находясь в утробе. Песня ее тут же успокоила.

— Эта фотография сделана уже в моей палате. Я никогда не забуду, как она впервые посмотрела на меня. Это был настолько взрослый, осмысленный и глубокий взгляд! — написала Савичева.

По словам певицы, снимок сделан через несколько часов после рождения малышки.

Исполнительница надеется, что скоро они с супругом смогут полететь в Португалию, где наконец-то обнимут свою дочку, которая уже заждалась маму и папу.

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