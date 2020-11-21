Свыше 30 заведений в Москве проверили на соблюдение запрета работы по ночам

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Профсоюзная улица, 21А Карта всех событий

Более 30 столичных заведений проверили в ночь на субботу, 21 ноября, на предмет соблюдения запрета работы по ночам. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента торговли и услуг Москвы.

Отмечается, что в городе провели 34 заведения. По словам специалистов, нарушения зафиксировали в караоке-клубе на улице Профсоюзной.

— При проведенном обследовании в караоке-клубе по адресу улица Профсоюзная, дом 21а, выявлено, что клуб работал после 23:00, что нарушает указ мэра о работе ночных заведений. В клубе были посетители, — уточнили в ведомстве.

Стало известно, что администрация заведения может получить штраф от 500 тысяч рублей до одного миллиона рублей. Также деятельность клуба могут приостановить на срок до 90 суток, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин на фоне пандемии ввел ограничения на работу ресторанов, кафе, клубов и баров. Им запрещается обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00. Это не относится к сервисам доставки и торговле навынос. Такие меры призваны прекратить распространение коронавируса в городе.

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