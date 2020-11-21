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Запрещающие выход на лед знаки появились на берегах 250 водоемов Москвы
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Запрещающие выход на лед знаки появились на берегах 250 водоемов Москвы

Виктория Родимкина

Город

В Москве на берегах 250 водоемов установили свыше 900 предупреждающих знаков «Выход на лед запрещен». Об этом рассказали в пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы в субботу, 21 ноября.

Уточняется, что новые знаки заменили щиты «Купаться запрещено».

— На берегах 250 столичных водоемов, которые находятся в ведении ГУП «Мосводосток», установили зимние знаки безопасности «Выход на лед запрещен», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что знаки были установлены как на искусственных, так и на природных водоемах. На знаке изображен идущий человек, перечеркнутый красной линией. Кроме того, там указаны номера телефонов экстренных служб города.

Зимние предупреждающие указатели специалисты устанавливают до образования тонкого слоя льда на воде, передает ТАСС.

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Столичные водоемыбезопасностьтонкий лед
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