Первый гуманитарный конвой МЧС РФ прибыл в Нагорный Карабах

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РФ

Первая колонна МЧС России с гуманитарной помощью прибыла в Нагорный Карабах. Об этом рассказали в оперативной группе ведомства в субботу, 21 ноября.

— Первый гуманитарный конвой в составе пяти КамАЗзов доставил 45 тонн строительных материалов, что позволит оперативно приступить к выполнению восстановительных работ, — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что 20 ноября в Степанакерт направили первые конвои с гуманитарной помощью. В пресс-службе МЧС отметили, что для этих целей сформировали две колонны.

Так, ранее в Нагорный Карабах отправились 35 единиц техники и около 40 человек личного состава.

Вторая колонна была направлена утром 21 ноября. Ей предстоит пройти 630 километров пути до места назначения.

Всего сформированные МЧС автоколонны доставляют в Нагорный Карабах 345 тонн гуманитарной помощи, в том числе строительные материалы для восстановления социальной инфраструктуры и домов пострадавших граждан, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Нагорный Карабах уже вернулись около семи тысяч беженцев.

Главы России, Армении и Азербайджана заключили соглашение, в соответствии с которым в Карабахе с 10 ноября устанавливается режим прекращения огня. При этом Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. В Карабахе размещаются российские миротворцы.

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