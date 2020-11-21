Около 7 тысяч беженцев вернулись в Нагорный Карабах

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что почти семь тысяч беженцев вернулись в Нагорный Карабах. Такое заявление он сделал во время встречи с главой оборонного ведомства Армении Вагаршаком Арутюняном в субботу, 21 ноября.

По словам Шойгу, все, кто хотел бы вернуться в Карабах, могут это сделать. Также министр заявил, что по дороге в Степанакерт были созданы «безопасные коридоры», передает РИА Новости.

— Вы знаете, что мы обеспечили безопасные коридоры по дороге в Степанакерт. Мы обеспечили провоз всех колонн с беженцами, занимаемся восстановлением объектов жизнеобеспечения в Нагорном Карабахе в целом, — сказал министр обороны РФ.

Ранее сообщалось, что в Армению прибыла российская делегация, в составе которой, помимо министра обороны РФ, находятся министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, зампредседателя правительства РФ Алексей Оверчук, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Главы России, Армении и Азербайджана заключили соглашение, в соответствии с которым в Карабахе с 10 ноября устанавливается режим прекращения огня. При этом Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. В Карабахе размещаются российские миротворцы.

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