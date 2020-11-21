Армения надеется на укрепление оборонного сотрудничества с Россией

Фото: primeminister.am / Аппарат премьер-министра Республики Армения

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу заявил, что надеется на укрепление оборонного сотрудничества Армении и России. Об этом сообщили в пресс-службе армянского правительства в субботу, 21 ноября.

По словам Пашиняна, Армения чувствовала поддержку России и ее президента во время обострения конфликта в Нагорном Карабахе.

— Я хочу поблагодарить вас за это. Конечно, до войны был сложный период, но сейчас более сложное время. Мы надеемся, что в этот период сможем углубить наше сотрудничество с Российской Федерацией, в том числе в области безопасности, не только безопасности, но и в сфере военно-технического сотрудничества, — уточнил премьер-министр Армении.

Помимо этого, в пресс-службе сообщили, что Никол Пашинян назвал встречу с Сергеем Шойгу очень важным событием, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Армению прибыла российская делегация, в составе которой, помимо министра обороны РФ, находятся министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, зампредседателя правительства РФ Алексей Оверчук, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Главы России, Армении и Азербайджана заключили соглашение, в соответствии с которым в Карабахе с 10 ноября устанавливается режим прекращения огня. При этом Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. В Карабахе размещаются российские миротворцы.

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