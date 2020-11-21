Астролог рассказала, как номер квартиры влияет на атмосферу в доме

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Астролог и таролог Александра Харрис рассказала, что согласно фэншую номер квартиры оказывает влияние на взаимоотношения жильцов.

Специалист отметила, что определить символическое число дома или квартиры можно с помощью нумерологических расчетов. Если человек проживает в квартире 98, стоит сложить обе цифры: 9 + 8 = 16. Так как с двузначными числами нумерология не работает, необходимо продолжать складывать полученные цифры между собой, чтобы узнать результат.

— В этом случае складываем так: 1 + 6 = 7. Семь является нечетным числом, значит, в доме преобладает мужская энергия, — уточнила Харрис.

Так, например, если жилью покровительствует цифра 1, члены семьи будут находиться под влиянием Солнца. В таком доме живут радушные люди, здесь любят устраивать шумные вечеринки.

— Полученное при расчетах число 2 говорит о том, что жители дома с таким номером находятся под покровительством Луны. В таком доме всегда царит гармония и любовь между домочадцами, — рассказала астролог.

Цифра 5, которую можно получить в ходе расчета, говорит о покровительстве Юпитера. Его энергия вдохновляет жильцов на то, чтобы постоянно улучшать свой дом.

— Числу 6 покровительствует Венера, энергия которой делает дом гостеприимным, а его хозяев — сильными, добрыми и любящими людьми, — говорит таролог.

По ее словам, жильцы дома с числом 7 находятся под покровительством Сатурна, чья энергия считается денежной и больше подходит интровертам.

Самым удачным номером признана цифра 8. По мнению специалиста, она может принести счастье тем, кто будет жить в таком доме, пишет портал «Слово и дело».

— А вот живущим в доме с числом 9 повезло меньше: им покровительствует Нептун — его энергия непредсказуема, жильцы дома могут быть одержимы вредными привычками, в этом доме могут случаться потери, — заключила Харрис.

Ранее астропсихолог рассказала, как выбрать идеального мужчину по году рождения. По словам эксперта, если женщине интересны брутальные, мужественные и харизматичные представители сильного пола, ей стоит искать среди Львов, Стрельцов и Овнов.

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