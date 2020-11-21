Врач развеял миф о «правиле пяти секунд» при падении еды

/ Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Упавшую на пол еду стоит употреблять по «правилу пяти секунд». Об этом в субботу, 21 ноября, сообщил российский врач-инфекционист Илья Акинфиев в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам специалиста, шуточное «что упало у студента, то упало на газетку» не актуально в плане эпидемиологии. Эксперт рассказал, что место падения еды должно быть чистым и убранным.

— Пол может быть гораздо чище, чем у кого-то стол даже. Там бутерброд может пролежать час и ничего ему не будет, — уточнил инфекционист.

Врач подчеркнул, что если употребить еду вместе с опасными бактериями, то можно получить пищевое отравление.

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