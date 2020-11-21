Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В воскресенье, 22 ноября, православные христиане отмечают День рождения Матроны Московской. В народе этот день называют Матрены зимние. Кроме того, это День преподобной Матроны Царьградской. Святая жила в V веке в Константинополе.

Приметы гласят, что в этот день нельзя отдавать не постиранные личные старые вещи. Якобы вместе с ними вы отдаете свое счастье. На Руси считалось, что с этого дня зима вступает в свои права. В этот день людям нельзя много разговаривать, сплетничать и ругаться.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Как не потерять свое счастье 22 ноября

Приметы погоды гласили, что если в этот день идет снег, то май будет холодным и ненастным. Туман обещает скорую оттепель.

В это воскресенье отмечается День сыновей и День психолога в России.

60 лет назад в СССР была выпущена первая партия автомобилей «Запорожец». Примечательно, что за образец популярной машины был взят итальянский «FIAT 600». 57 лет назад в Далласе был убит 35-й президент США Джон Кеннеди.

В этот день родились писатель и этнограф Владимир Даль,старица Русской православной церкви Матрона Московская, поэт Николай Добронравов, российский писатель Виктор Пелевин.

Именины отмечают Иосиф, Антон, Иван, Порфирий, Александр, Константин, Дмитрий, Алексей, Илья.

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