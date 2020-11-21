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Электробусы запустили на 39-м маршруте в Москве
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Электробусы запустили на 39-м маршруте в Москве

Юлия Захарова

Город

Электробусы начали курсировать по новому маршруту в столице. Об этом в субботу, 21 ноября, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

— Новая неделя — новый электробусный маршрут. В этот раз это т18 «Рижский вокзал — Стрельбищенский переулок», — отметили в публикации.

Уточняется, что данный маршрут стал 39-м, на котором запустили экологичный транспорт. Электробусы, как подчеркнули в ведомстве, позволяют сделать воздух в городе чище.

Ранее в Дептрансе заявили, что сведения о прекращении работы электробусов в зимний период не соответствуют действительности. Сообщалось, что данный вид транспорта перевозит пассажиров в любое время года. Кроме того, электробусы успешно отработали уже две зимы.

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транспортэлектробусыМосква
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