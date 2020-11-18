Дептранс опроверг информацию о прекращении работы электробусов зимой в Москве

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Электробусы будут перевозить пассажиров зимой в Москве. Об этом в среду, 18 ноября, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Отмечается, что электробусы перевозят пассажиров в любое время года. Данный вид транспорта успешно отработал уже две зимы. С 2018 года электробусы курсировали без проблем и нареканий.

Ранее СМИ сообщили, что электробусы якобы не будут работать зимой в столице.

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