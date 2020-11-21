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Более миллиона нарушений масочного режима выявили волонтеры в транспорте Подмосковья
Фото: Александр Авилов, АГН «Москва»

Более миллиона нарушений масочного режима выявили волонтеры в транспорте Подмосковья

Елена Плешивцева

Здоровье

Более миллиона нарушений масочного режима выявили волонтеры в транспорте Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В регионе уже месяц ежедневно в общественном транспорте дежурят волонтеры. Проверку проходят более 2 миллионов пассажиров. Добровольцы следят за соблюдением санитарно-эпидемиологических мер на железнодорожных станциях, у автовокзалов, на остановках, а также в электричках и автобусах. В поездах и на станциях волонтеры устранили более 558 тысяч нарушений, в автобусах и такси — свыше 450 тысяч, в аэропортах — почти 51 тысячу. Всего волонтеры раздали более 351 тысячи масок, сообщает интернет–издание «Подмосковье сегодня».

Коронавирус может привести к вспышке кори у детей, считают датские ученые из института Мердока в Мельбурне. Это связано с тем, что на время пандемии приостановлена вакцинация детей от этой болезни. По данным исследователей, в конце октября задержка процедуры произошла в 26 странах, следовательно, прививку от кори не получили 94 миллиона ребят, сообщает Newinform.

Ранее ученые из Эссена рассказали, что нашли напиток, который помогает при коронавирусе. Специалисты считают, что чай из шалфея и периллы способен подавить воспроизводство COVID-19, сообщает «Москва 24».

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