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Журналист из Нидерландов подключился к закрытой видеоконференции министров обороны ЕС
Фото: https://pixabay.com/ru/

Журналист из Нидерландов подключился к закрытой видеоконференции министров обороны ЕС

Юлия Захарова

В мире

Министров Нидерландов призвали внимательнее относиться к защите от кибератак после инцидента с журналистом, который подключился к закрытой видеоконференции. Об этом в субботу, 21 ноября, заявил премьер-министр страны Марк Рютте.

— Министры должны еще раз постараться осознать, насколько аккуратными нужно быть, — приводит его слова газета Figaro.

Видео: Telegram-канал Baza

Ранее в Сети появились сведения о том, что нидерландский журналист сумел подключиться к закрытой конференции министров обороны стран Евросоюза. Он считал пять из шести цифр кода доступа на снимке, размещенном в аккаунте Twitter главы оборонного ведомства Нидерландов Анк Бейлевелд.

После подключения журналист в знак приветствия помахал рукой в камеру. Его призвали отключиться от мероприятия, что тот немедленно исполнил. Встреча министров была перенесена.

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