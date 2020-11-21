Сын Шаинского рассказал о дележке наследства и заброшенной могиле отца

Владимир Шаинский умер в 2017 году / Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Сын умершего почти три года назад композитора Владимира Шаинского Вячеслав рассказал, что все это время семья пытается решить вопрос с наследством. У них нет денег на то, чтобы установить хороший памятник на могиле отца.

Наследник музыканта сообщил, что Шаинский оставил после себя только множественные долги, все его накопления ушли на дорогое лечение в США, где он жил последние годы.

Вдова Шаинского Светлана продала квартиру в Москве за 20 миллионов рублей, которую ей завещал композитор, чтобы заплатить по счетам, оставшимся после его смерти. Но позже сын музыканта от второго брака Иосиф через суд потребовал свою долю.

Светлана Шаинская живет в США в двухэтажном доме, который куплен в ипотеку. Сейчас она сдает там комнаты, чтобы платить по счетам.

33-летний Вячеслав Шаинский признался, что у них нет денег для установки памятника на могиле отца.

— К сожалению, на могиле отца стоит только одна фотография. Мне самому эта ситуация не нравится. Мы надеемся на концерт памяти отца, благодаря которому соберем деньги, тогда и установим памятник, — рассказал наследник музыканта в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Он отметил, что на концерте должны выступить Лев Лещенко, Валерия, Лариса Долина и, может быть, будет Алла Пугачева.

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