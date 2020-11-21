Военно-Грузинскую дорогу открыли для легковых машин после снятия лавинной угрозы

Фото: МЧС Северной Осетии

Движение на участке Гудаури–Коби (Крестовый перевал) международной автомагистрали Мцхета — Степанцминда — Ларс (Военно-Грузинская дорога), которая ведет из Грузии в Россию, открыли для легковых автомобилей. Об этом сообщает в субботу, 21 ноября, департамент автодорог Минрегионразвития и инфраструктуры республики.

— В результате снятия лавинной опасности и очистительных работ в настоящее время движение на участке Гудаури–Коби свободно для легкового автотранспорта, — сказано в сообщении ведомства.

Однако отмечается, что проезд на данном участке транспорта с прицепом и полуприцепом запрещен. Движение на данном участке должно осуществляться в безостановочном режиме, только через лавинозащитные тоннели и под надзором патрульной полиции, передает Интерфакс.

С вечера 18 ноября из-за интенсивного снегопада проезд на этом участке закрыли сначала для большегрузных машин, а позже из-за опасности схода лавин и для всех других видов автотранспорта.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, который связывает с Россией не только Грузию, но и Армению.

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