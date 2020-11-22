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Мэр Москвы: Отказов в плановой и экстренной медицинской помощи в столице нет
Фото: Владимир Смоляков, «Вечерняя Москва»

Мэр Москвы: Отказов в плановой и экстренной медицинской помощи в столице нет

Вероника Кузьминова

Город

Плановая и экстренная медицинская помощь оказывается в столице, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 22 ноября.

По его словам, в городе эффективно работает «мощная группировка ковидных госпиталей».

— При этом не привлекаем плановые больницы, никаких отказов ни в плановой помощи, ни в экстренной помощи нет, — заявил глава города в эфире телеканала «Россия 1».

Собянин уточнил, что скорая помощь также работает в нормальном режиме.

Ранее мэр Москвы рассказал, что в столичных больницах наблюдается небольшое высвобождение коек. Нагрузка в поликлиниках увеличилась, однако они работают в штатном режиме.

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